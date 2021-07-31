В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками запрещенного в РФ движения «Талибан», которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.
За все время своего существования «Талибан» боролся с наркотиками только в последние полгода перед своим крахом, когда они были озабочены международным признанием своего режима и пытались понравиться миру, имитируя борьбу с наркомафией, пояснил эксперт.
«Тогда они быстро покончили с некоторыми наркогруппами и смогли продемонстрировать некоторое снижение производства героина в этой стране. Но с самого начала своего существования талибы поднялись на наркотиках, которые остаются одной из главных статей дохода в талибском бюджете. Якобы борьба с наркомафией в конце 1990-х происходила не для искоренения наркобизнеса, а для перераспределения потоков под контроль талибов. И сейчас доход от героина составляет не менее 50% их дохода. Это сотни миллионов долларов», — уточнил Серенко.
«Талибан» не только не покончит с наркотиками, но и будет стремиться монополизировать этот рынок, подчеркнул политолог.
«Талибан» — крупнейший в мире наркокартель по производству и сбыту наркотиков. Никаких иллюзий тут питать не стоит, заключил собеседник издания.
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