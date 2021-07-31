Президент России Владимир Путин в своей стать упомянул о Донецко-Криворожкой республике, потому что это прямая параллель с тем, что сейчас происходит в Донбассе. Об этом рассказал политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Марат Баширов: кто он © РИА Новости, Алексей Куденко

Эксперт напомнил, что было несколько вариантов относительно этой ДКР: ее могли включить в состав СССР отдельным субъектом, но Ленин в 1922 году, исходя из своих представлений о том, что есть селяне, есть рабочие, решил сельскохозяйственную Украину разбавить русскими промышленными территориями, где было очень много рабочих.

«То есть это было чисто политическое решение, но эту самобытность промышленный Донбасс сохранил в себе в составе СССР и тем более в составе нынешней Украины, потому что, когда Украина вышла из состава СССР, мы с вами видели все время, что Донбасс голосовал иначе, чем центральные области Украины. И это не потому, что они думают иначе, а потому, что у них иная идентичность. Эта идентичность Донецко-Криворожской республики сохранилась за эти десятилетия, поэтому, когда люди на территориях Донбасса, которые мы на сегодняшний день называем ДНР и ЛНР, голосовали иначе, они потом иначе отнеслись и к тем геополитическим попыткам Украины войти в НАТО, Евросоюз, уничтожить русский язык», — указал Баширов.

Люди Донбасса сказали, что проект «анти-Россия» им не нужен, потому что они считают себя частью России в чем-то или по крайней мере братским народом тем людям, которые живут на территории России, подчеркнул политолог.

А то, что президент Путин опубликовал статью буквально через несколько дней после того, как на Украине был принят закон о коренных народах, в числе которых русских не оказалось, это тоже сильный политический сигнал, заключил собеседник издания.

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