В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками запрещенного в РФ движения «Талибан», которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.
США зашли в Афганистан после атаки запрещенной в РФ «Аль-Каиды» на Нью-Йорк 11 сентября 2001 года, поскольку «Талибан» обеспечил укрытие Усаме бен Ладену и отказался его выдать, вследствие чего американцы объявили об операции возмездия по наказанию главного заказчика и организатора теракта, пояснил эксперт.
«То есть они ставили своей целью не столько свержение людоедского джихадистского режима талибов, а именно наказание «Аль-Каиды» и ее главаря за этот теракт. Если бы талибы выдали американцам Усаму, возможно, их режим существовал бы до сих пор, и никакого вторжения в эту страну не было», — рассуждает Серенко.
Политолог отметил, что в два этапа эта миссия выполнена была, американцы задумались над тем, что же им делать дальше, и фактически было принято решении заниматься государственным строительством Афганистана.
Затем, по его словам, появилась третья миссия — уничтожение талибов, которые ожили после того, как американцы сместили фокус своего внимания с Афганистана на Ирак, которая по ряду причин не удалась.
Наконец, США фактически занялись подготовкой афганской армии, справившись с этой целью удовлетворительно, и постепенно занялись выводом своих войск, заключил собеседник издания.
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