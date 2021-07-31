В ходе своего 20-летнего присутствия США цель несколько раз меняли цель своего пребывания в Афганистане. Пришли они с одной целью, а уходят с другой. Об этом рассказал руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: кто он © предоставлено Андреем Серенко

США зашли в Афганистан после атаки запрещенной в РФ «Аль-Каиды» на Нью-Йорк 11 сентября 2001 года, поскольку «Талибан» обеспечил укрытие Усаме бен Ладену и отказался его выдать, вследствие чего американцы объявили об операции возмездия по наказанию главного заказчика и организатора теракта, пояснил эксперт.

«То есть они ставили своей целью не столько свержение людоедского джихадистского режима талибов, а именно наказание «Аль-Каиды» и ее главаря за этот теракт. Если бы талибы выдали американцам Усаму, возможно, их режим существовал бы до сих пор, и никакого вторжения в эту страну не было», — рассуждает Серенко.

Политолог отметил, что в два этапа эта миссия выполнена была, американцы задумались над тем, что же им делать дальше, и фактически было принято решении заниматься государственным строительством Афганистана.

Затем, по его словам, появилась третья миссия — уничтожение талибов, которые ожили после того, как американцы сместили фокус своего внимания с Афганистана на Ирак, которая по ряду причин не удалась.

Наконец, США фактически занялись подготовкой афганской армии, справившись с этой целью удовлетворительно, и постепенно занялись выводом своих войск, заключил собеседник издания.

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