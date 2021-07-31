Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо выйти с встречи с президентом США Джо Байденом с полученной поддержкой на будущую избирательную кампанию. Это сейчас принципиальный вопрос. Об этом рассказал известный американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин о встрече Меркель—Байден и ее последствиях для Украины © РИА Новости, Нина Зотина

«Или он уходит с политической арены, или у него ещё есть второй президентский срок, к которому надо начинать готовиться. Позиция западных партнёров Украины для этого сейчас принципиально важна», — уточнил эксперт.

Во-вторых, Зеленскому надо понять, в какой степени западные партнёры будут или не будут поддерживать его внутриполитические телодвижения, борьбу с Медведчуком, любые реформы, которые надо проводить, или отсутствие этих реформ, отметил Злобин.

В-третьих, Зеленскому надо понять, насколько Запад готов или не готов поддерживать его антироссийскую политику, суверенитет Украины, построенный на антироссийской идеологии, или же Запад, уставший от Украины, начнет ее сдавать, подчеркнул специалист.

Зеленскому надо выйти с пониманием, какие ключи у него есть, а какие двери для него останутся закрыты, в значительной степени это зависит от того, как долго сам Зеленский будет занимать президентское кресло, заключил собеседник издания.

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