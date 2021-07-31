Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в США с официальным визитом 30 августа. Ряд конгрессменов призвали Байдена перенести дату встречи из-за того, что Конгресс в это время на каникулах.
«Или он уходит с политической арены, или у него ещё есть второй президентский срок, к которому надо начинать готовиться. Позиция западных партнёров Украины для этого сейчас принципиально важна», — уточнил эксперт.
Во-вторых, Зеленскому надо понять, в какой степени западные партнёры будут или не будут поддерживать его внутриполитические телодвижения, борьбу с Медведчуком, любые реформы, которые надо проводить, или отсутствие этих реформ, отметил Злобин.
В-третьих, Зеленскому надо понять, насколько Запад готов или не готов поддерживать его антироссийскую политику, суверенитет Украины, построенный на антироссийской идеологии, или же Запад, уставший от Украины, начнет ее сдавать, подчеркнул специалист.
Зеленскому надо выйти с пониманием, какие ключи у него есть, а какие двери для него останутся закрыты, в значительной степени это зависит от того, как долго сам Зеленский будет занимать президентское кресло, заключил собеседник издания.
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