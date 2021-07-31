Конфликт между Россией и НАТО может начаться случайно, но перерастёт ли он в войну или политики найдут возможности его купировать, зависит уже от политиков и от того, какая атмосфера сложилась между сторонами. Об этом рассказал известный американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Путин заявил, что если бы Россия потопила британский эсминец, который устроил провокацию возле Крыма, никакой войны не последовало бы.

Сегодня, когда НАТО и Россия не доверяют друг другу, вероятность того, что любой компьютерный глюк или техническая ошибка может привести к серьёзному противостоянию, безусловно, есть (особенно в Черном море), но сегодня нет ни одного вопроса, который можно было бы решить через войну, подчеркнул эксперт.

«Есть вопросы, которые, наверное, можно решить через мелкие военизированные конфликты, но отношения России и НАТО, России и США — это слишком серьёзные геополитические отношения, чтобы их проблемы, их противоречия решить военным конфликтом», — указал Злобин.

Собеседник издания добавил, что сегодня у мировых держав нет целей, которых можно было бы добиться за счет серьезной войны, нет соответствующей материальной базы и инфраструктуры, и нет понимания, как и с чем потом выходить из войны.

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