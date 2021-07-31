У России появится ресурс для включения в свой состав территорию Украины через 10 лет, потому что будут другие процессы. Об этом рассказал известный российский политтехнолог Олег Матвейчев в интервью изданию Украина.ру

Олег Матвейчев: Через 10 лет русские и украинцы будут жить в едином государстве © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимира Путина о том, что русские и Украинцы — это один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

Эксперт пояснил, что экономические показатели США с семидесятых годов медленно падают, но сейчас они падают очень быстро, а в то же самое время с девяностых годов начинает расти тот же Китай и ряд других стран, а та же Россия по темпам роста последние 10 лет, опережает среднеевропейские темпы роста.

«И если мы так лет 10 продержимся, то всё просто упадёт нам в руки. Мировое господство просто упадёт нам в руки само собой в связи с деградацией западных стран, экономик и политических институтов», — уверен Матвейчев.

Пока что сами российские граждане считают, что они ещё недостаточно хорошо живут, тем более что Москве дорого стоило поднять Крым, а также поддерживать Донбасс и Приднестровье, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.