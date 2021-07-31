Более 40% украинцев согласны с недавним заявлением президента РФ Владимира Путина о том, что русские и Украинцы — это один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».
Эксперт пояснил, что экономические показатели США с семидесятых годов медленно падают, но сейчас они падают очень быстро, а в то же самое время с девяностых годов начинает расти тот же Китай и ряд других стран, а та же Россия по темпам роста последние 10 лет, опережает среднеевропейские темпы роста.
«И если мы так лет 10 продержимся, то всё просто упадёт нам в руки. Мировое господство просто упадёт нам в руки само собой в связи с деградацией западных стран, экономик и политических институтов», — уверен Матвейчев.
Пока что сами российские граждане считают, что они ещё недостаточно хорошо живут, тем более что Москве дорого стоило поднять Крым, а также поддерживать Донбасс и Приднестровье, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.