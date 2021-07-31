Всем странам бывшего СССР ради своего будущего нужно принять непопулярное решение, признав, что все развитие этих территорий происходило только благодаря России и русскому народу. Тем более что это правда. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в эфире ютуб-канала Украина.ру

Гаспарян: Национальная идея России – чтобы Украина хорошо жила © Скриншот из видео Украина.ру

Кроме того, по его словам, нужно понять, что национализм — это любовь к своей нации и к своему народу, а то, чем занимается руководство этих стран, — это ненависть к собственному народу.

«Что это за такой украинский национализм? Так со своим народом могут только оккупанты поступать. И это вечная история. А все потому, что в СССР не было ни политологии, ни философии, ни социологии, а все заменял истмат, диамат и торжество марксизма-ленинизма», — категоричен Гаспарян.

Собеседник издания добавил, что пока что у руководства этих стран, которое демонстрирует полную некомпетентность, нет никакой национальной идеи, кроме русофобии.