Провоцировать будут ситуацию на юго-востоке Украины, одновременно заблокировать Приднестровье, одновременно спровоцировать через Турцию конфликт в Нагорном Карабахе и заставить Россию разбить силы, не доводя дело до крупномасштабной войны, считает эксперт.
«Примерно такой замысел у них может быть, но эти вопросы на данном этапе сейчас Россия решить сможет в локальной форме», — подчеркнул Сивков.
В крайнем случае даже в рамках указа об основах госполитики в области ядерного сдерживания, который был подписан в феврале прошлого года, Россия может пойти на применение тактического ядерного оружия, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.