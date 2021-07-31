Из всех вариантов наиболее удобное сегодня направление для нанесения удара по России — это юго-западное направление. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Константин Сивков оценил шансы Украины уничтожить российские корабли ракетами © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Примерно такой замысел у них может быть, но эти вопросы на данном этапе сейчас Россия решить сможет в локальной форме», — подчеркнул Сивков.

В крайнем случае даже в рамках указа об основах госполитики в области ядерного сдерживания, который был подписан в феврале прошлого года, Россия может пойти на применение тактического ядерного оружия, заключил собеседник издания.

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