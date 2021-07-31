Если столкновение с НАТО будет в локальном конфликте, то Россия может вполне разгромить группировку альянса противостоять ей в оборонительном сражении. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Константин Сивков оценил шансы Украины уничтожить российские корабли ракетами © РИА Новости, Владимир Трефилов

Что касается возможности крупномасштабной войны, то НАТО действительно имеет превосходство силы, но крупномасштабная война с РФ всегда будет ядерная, поэтому Москва применит ядерное оружие, и все это понимают, уверен эксперт.

«Поэтому на такое крупномасштабное столкновение НАТО не пойдет», — подчеркнул Сивков.

Поэтому, если говорить в целом, то да, у НАТО огромное военно-техническое превосходство, но если говорить о реальных конфликтах локального характера, то Россия противостоять сможет, заключил собеседник издания.

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