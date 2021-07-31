Ранее глава МИД Украины заявлял, что Россия якобы будет провоцировать обстановку в Черном море, но при этом понимает, что в прямом столкновении с НАТО у нее якобы нет шансов на успех.
Что касается возможности крупномасштабной войны, то НАТО действительно имеет превосходство силы, но крупномасштабная война с РФ всегда будет ядерная, поэтому Москва применит ядерное оружие, и все это понимают, уверен эксперт.
«Поэтому на такое крупномасштабное столкновение НАТО не пойдет», — подчеркнул Сивков.
Поэтому, если говорить в целом, то да, у НАТО огромное военно-техническое превосходство, но если говорить о реальных конфликтах локального характера, то Россия противостоять сможет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.