Если обвал гривны и произойдет, он произойдет не по экономическим причинам. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Тогда государство для того чтобы платить зарплаты будет вынуждено печатать гривну и выбрасывать на рынок необеспеченную валюту. Только в этом случае гривна обвалится. Во всех остальных случаях они будут ее поддерживать», — уточнил Ищенко.

Украинская власть во всех остальных случаях может допускать маленькие колебания курса для того чтобы на этом деле поспекулировали и нажились «порядочные люди», но в принципе она ее будет удерживать в рамках стабильно высокого курса, потому что тем, кто играет Украину, это выгодно, заключил собеседник издания.