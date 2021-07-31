Он произойдет, когда государство перестанет получать достаточное количество гривны в виде налоговых поступлений, и когда государство перестанет получать достаточное количество внешних кредитов для того чтобы конвертировать доллары в гривну, пояснил эксперт.
«Тогда государство для того чтобы платить зарплаты будет вынуждено печатать гривну и выбрасывать на рынок необеспеченную валюту. Только в этом случае гривна обвалится. Во всех остальных случаях они будут ее поддерживать», — уточнил Ищенко.
Украинская власть во всех остальных случаях может допускать маленькие колебания курса для того чтобы на этом деле поспекулировали и нажились «порядочные люди», но в принципе она ее будет удерживать в рамках стабильно высокого курса, потому что тем, кто играет Украину, это выгодно, заключил собеседник издания.