Президент России Владимир Путин поручил образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению, сообщает РИА Новости 30 июля со ссылкой на указ, опубликованный на портале правовой информации

В последние годы Запад прилагает серьезные усилия для переписывания истории с тем, чтобы пересмотреть миропорядок, сложившийся после окончания второй мировой войны. Одна из целей США и их сторонников — создать России имидж государства-изгоя и лишить права вето в Совбезе ООН.

«В целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов РФ, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории, постановляю образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению», — говорится в указе Путина.

Письмо учёному соседу: как Зеленский ответил Путину и стал героем Чехова © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины Владимир Мединский.

Одно из утверждений Запада состоит в уравнивании роли Советского Союза и нацистской Германии в развязывании Второй мировой войны.

Государственная Дума России уже приняла закон, который запрещает публичное отождествление целей и действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Этим же законом вводится запрет на отрицание решающей роли советского народа в победе над фашизмом.