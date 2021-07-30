В последние годы Запад прилагает серьезные усилия для переписывания истории с тем, чтобы пересмотреть миропорядок, сложившийся после окончания второй мировой войны. Одна из целей США и их сторонников — создать России имидж государства-изгоя и лишить права вето в Совбезе ООН.
«В целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов РФ, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории, постановляю образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению», — говорится в указе Путина.
Председателем комиссии назначен председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский.
Одно из утверждений Запада состоит в уравнивании роли Советского Союза и нацистской Германии в развязывании Второй мировой войны.
Государственная Дума России уже приняла закон, который запрещает публичное отождествление целей и действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Этим же законом вводится запрет на отрицание решающей роли советского народа в победе над фашизмом.