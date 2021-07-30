Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины допустил ввод временных администраций на предприятиях бизнесменов, поставляющих электроэнергию в случае роста стоимости электричества для уязвимых слоев населения, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов 30 июля по итогам заседания

По его словам, могут быть захвачены предприятия Рината Ахметова, Вадима Новинского, Игоря и Григория Суркисов, Константина Григоришина, Геннадия Боголюбова, Игоря Коломойского, Сергея Левочкина и Алексея Воеводина.

«У нас сегодня восемь фамилий, которые не являются ни для кого тайной — Ахметов, Новинский, братья Суркисы, Григоришин, Боголюбов, Коломойский, Левочкин, Бойко и гражданин РФ Воеводин — владеющие распределительной сетью, которая сегодня находится в их собственности. Мы не будем говорить каким образом они получили эту собственность, но в случае угрозы нацбезопасности согласно решению СНБО мы рассматриваем вопрос введения временных администраций», — заявил секретарь СНБО.

«Продайте собаку». На заседании СНБО рассмотрят вопрос тарифов © president.gov.ua

В частности, к таким угрозам он отнес манипулирования тарифами, расшатывание ситуации и «тарифные майданы по российскому сценарию».