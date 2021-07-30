Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил стратегию внешней политики (СВП), которая предусматривает курс страны в ЕС и НАТО и противодействие «агрессивной российской политике», заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Его слова приводит РИА Новости 30 июля

Киевский режим, образовавшийся после госпереворота 2014 года, заявляет, что «воюет» с Россией. Между тем официального объявления войны не было, торговля между странами продолжается.

«Сегодня произошло историческое событие. Впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности», — цитирует агентство Кулебу.

Украинский дипломат утверждает, что в данном документе «четко определена цель внешней политики — утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны».

СВП определяет шесть приоритетов внешней политики Украины, о трех из них Кулеба рассказал подробно.

«Первый — обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины… Второй приоритет — противодействие агрессивной политике РФ. Третий — курс на членство в ЕС и НАТО», — заявил украинский министр.

Геополитический кульбит. О чем могут договариваться Россия и США по Украине © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Следует отметить, что все эти направления выглядят оторванными от действительности.

Так, «территориальная целостность» Украины после отделения Крыма, который Киев до сих пор считает своим, выглядит совершенно недостижимой — в первую очередь потому, что именно народ Крыма однозначно проголосовал за присоединение к РФ.

Противодействие «агрессивной политике РФ» невозможно, так как никакой агрессивной политики Москвы в реальном мире нет и в помине.

Ну а насчет невозможности членства Украины в НАТО высказались уже практически все государства Альянса —украинские власти продолжают ломиться в закрытые двери, постепенно теряя надежду.