Киевский режим, образовавшийся после госпереворота 2014 года, заявляет, что «воюет» с Россией. Между тем официального объявления войны не было, торговля между странами продолжается.
«Сегодня произошло историческое событие. Впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности», — цитирует агентство Кулебу.
Украинский дипломат утверждает, что в данном документе «четко определена цель внешней политики — утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны».
СВП определяет шесть приоритетов внешней политики Украины, о трех из них Кулеба рассказал подробно.
«Первый — обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины… Второй приоритет — противодействие агрессивной политике РФ. Третий — курс на членство в ЕС и НАТО», — заявил украинский министр.
Остальные направления — продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций, защита прав украинских граждан за границей и продвижение позитивного имиджа Украины.
Следует отметить, что все эти направления выглядят оторванными от действительности.
Так, «территориальная целостность» Украины после отделения Крыма, который Киев до сих пор считает своим, выглядит совершенно недостижимой — в первую очередь потому, что именно народ Крыма однозначно проголосовал за присоединение к РФ.
Противодействие «агрессивной политике РФ» невозможно, так как никакой агрессивной политики Москвы в реальном мире нет и в помине.
Ну а насчет невозможности членства Украины в НАТО высказались уже практически все государства Альянса —украинские власти продолжают ломиться в закрытые двери, постепенно теряя надежду.