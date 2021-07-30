Агентство ЕС по контролю внешних границ Frontex нарастило число своих сотрудников на границе Литвы и Белоруссии, говорится в заявлении европейской организации, обнародованном 30 июля

Как уточняется, Frontex перебросил дополнительно 60 сотрудников на помощь Вильнюсу, оказавшемуся неспособным остановить поток нелегальных мигрантов из Азии, пробирающихся в Литву с белорусской территории.

Теперь число сотрудников Frontex на литовско-белорусской границе возросла до 100 человек, утверждают европограничники. Они также говорят, что используют 30 патрульных машин и два вертолета.

«Офицеры группы будут работать вместе со своими литовскими коллегами и помогать им осуществлять пограничный контроль, вести наблюдение на границе, а также содействовать в регистрации, идентификации и досмотре нелегальных мигрантов, пересекающих границу», — отмечает Frontex.

Миграционный кризис в ЕС. Почему Запад назвал Белоруссию «турагентством» для нелегальных мигрантов © REUTERS, Janis Laizans

С начала 2021 года границе Литвы с Белоруссией литовские пограничники столкнулись с резко возросшим потоком нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки.

За этот период было задержано 2 839 «путешественников» из этих регионов, что в 35 раз больше, чем за весь 2020 год.

Ранее президент Александр Лукашенко из-за санкций Запада остановил выполнение договора Белоруссии с ЕС о реадмиссии, что вызвало резкое усиление потока нелегальных мигрантов в Евросоюз из Африки и Ближнего Востока и поставило в тупик европейские власти.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил Белоруссию в использовании нелегальных мигрантов в качестве «гибридного оружия».

А депутат литовского Сейма Саулюс Сквернялис заявил, что все нелегальные мигранты мужского пола возрастом от 16 до 60 лет должны быть изолированы.

Лукашенко же сравнил литовских и европейских пограничников с фашистами и пообещал в случае новых санкций Евросоюза ограничить транзит европейского транспорта через территорию Белоруссии.