Как уточняется, Frontex перебросил дополнительно 60 сотрудников на помощь Вильнюсу, оказавшемуся неспособным остановить поток нелегальных мигрантов из Азии, пробирающихся в Литву с белорусской территории.
Теперь число сотрудников Frontex на литовско-белорусской границе возросла до 100 человек, утверждают европограничники. Они также говорят, что используют 30 патрульных машин и два вертолета.
«Офицеры группы будут работать вместе со своими литовскими коллегами и помогать им осуществлять пограничный контроль, вести наблюдение на границе, а также содействовать в регистрации, идентификации и досмотре нелегальных мигрантов, пересекающих границу», — отмечает Frontex.
Первая группа из 30 сотрудников агентства приступила к работе с 1 июля. Однако вскоре Литва запросила трехкратное увеличение контингента и спецтехнику.
С начала 2021 года границе Литвы с Белоруссией литовские пограничники столкнулись с резко возросшим потоком нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки.
За этот период было задержано 2 839 «путешественников» из этих регионов, что в 35 раз больше, чем за весь 2020 год.
Ранее президент Александр Лукашенко из-за санкций Запада остановил выполнение договора Белоруссии с ЕС о реадмиссии, что вызвало резкое усиление потока нелегальных мигрантов в Евросоюз из Африки и Ближнего Востока и поставило в тупик европейские власти.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил Белоруссию в использовании нелегальных мигрантов в качестве «гибридного оружия».
А депутат литовского Сейма Саулюс Сквернялис заявил, что все нелегальные мигранты мужского пола возрастом от 16 до 60 лет должны быть изолированы.
Лукашенко же сравнил литовских и европейских пограничников с фашистами и пообещал в случае новых санкций Евросоюза ограничить транзит европейского транспорта через территорию Белоруссии.