Украинская певица Светлана Лобода подтвердила свой концерт в Одессе – он состоится на два дня раньше выступления другой популярной певицы Ани Лорак. Об этом Лобода написала на своей странице в Instagram 30 июля

Концерт Лободы состоится 14 августа в одесском клубе Ibiza Beach Club.

«Обещаю, вас ждёт грандиозный вечер с жаркими танцами, полюбившимися хитами и, конечно, премьерами. Мы готовим множество сюрпризов — впервые представлю моим любимым одесситам наш новый трек "ALLO"! А главное… но об этом чуть позже. Следите за новостями. Как же мы ждём эту встречу!!! А вы?», — написала Лобода на своей странице.

Лобода в латексных штанах вызвала трепет у фанатов © lobodaofficial / instagram Светлана Лобода прилетела на Украину.

Два сольных концерта 16 и 17 августа в клубе «Итака» планирует дать другая украинская певица, живущая в России — Ани Лорак.