Концерт Лободы состоится 14 августа в одесском клубе Ibiza Beach Club.
«Обещаю, вас ждёт грандиозный вечер с жаркими танцами, полюбившимися хитами и, конечно, премьерами. Мы готовим множество сюрпризов — впервые представлю моим любимым одесситам наш новый трек "ALLO"! А главное… но об этом чуть позже. Следите за новостями. Как же мы ждём эту встречу!!! А вы?», — написала Лобода на своей странице.
Ранее стало известно, что живущая и выступающая преимущественно в России Светлана Лобода прилетела на Украину.
Два сольных концерта 16 и 17 августа в клубе «Итака» планирует дать другая украинская певица, живущая в России — Ани Лорак.