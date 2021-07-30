Отмечается, что это самый продолжительный на сегодня случай заболевания COVID-19. Его изучение позволило специалистам выявить мутации вируса, которые помогают ему избегать клеточного иммунитета.
По утверждению ученых, вирус непрерывно мутирует, и если он достаточно надолго задержится в одном организме, он может накопить мутации и с их помощью обходить иммунный ответ.
Именно это, уверены специалисты, делает подобных пациентов невольными «горячими точками» быстрой эволюции вируса.
За предыдущие сутки в России было выявлено 23,5 тысячи зараженных коронавирусом.