В России женщина с ослабленным иммунитетом проболела коронавирусом 318 дней и выздоровела. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил Telegram-канал РИА Новости

Отмечается, что это самый продолжительный на сегодня случай заболевания COVID-19. Его изучение позволило специалистам выявить мутации вируса, которые помогают ему избегать клеточного иммунитета.

Коронавирус против Украины: вирус медленно возвращается, а вакцина достается киевлянам © AFP, Sergei SUPINSKY

Именно это, уверены специалисты, делает подобных пациентов невольными «горячими точками» быстрой эволюции вируса.

За предыдущие сутки в России было выявлено 23,5 тысячи зараженных коронавирусом.