По информации СМИ, правоохранители стали мишенями для радикалов, в сотрудников летят бутылки с водой, один полицейский пострадал от распыления газового баллончика, однако задержания активистов все равно продолжаются.
Среди атакующих представителей ЛГБТ-сообщество и Офис президента замечены люди с флагами «Традиция и порядок», это давние противники лиц с нетрадиционной ориентацией.
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Ранее сообщалось о минировании Офиса президента, правоохранители допускают, что это могла быть просто попытка сорвать гей-прайд. Его в Киеве анонсировали еще вчера, причем члены «Украинапрайд» заявляли, что мероприятие пройдет все зависимости от обстоятельств.
Гей-прайд — акция, целями которой является демонстрация существования в обществе представителей ЛГБТ, а также поддержка толерантного отношения к ним.