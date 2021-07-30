Акцию сексуальных меньшинств, которая проходит 30 июля в Киеве, посетили и местные националисты, которые не только попытались сорвать мероприятие с помощью беспорядков, но и предприняли попытку прорваться в Офис президента, теперь уже со слезоточивым газом, сообщил Telegram-канал Pavlovsky news

Моргенштерн и Тимати в Киеве? Местные националисты провели расследование © Открытые источники летят бутылки с водой, один полицейский пострадал от распыления газового баллончика, однако задержания активистов все равно продолжаются.

Среди атакующих представителей ЛГБТ-сообщество и Офис президента замечены люди с флагами «Традиция и порядок», это давние противники лиц с нетрадиционной ориентацией.

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Ранее сообщалось о минировании Офиса президента, правоохранители допускают, что это могла быть просто попытка сорвать гей-прайд. Его в Киеве анонсировали еще вчера, причем члены «Украинапрайд» заявляли, что мероприятие пройдет все зависимости от обстоятельств.

Гей-прайд — акция, целями которой является демонстрация существования в обществе представителей ЛГБТ, а также поддержка толерантного отношения к ним.