Ранее стало известно, что в США уже определились с кандидатурой посла на Украине, однако его имя не называется.
По словам Бизяева, когда новый американский посол приезжает на Украину, то антикоррупционным активистам и чиновникам этой системы приходится тяжело.
«Значит, будут увольнять. Под каким соусом — это уже вторично», — отметил он.
Эксперт также напомнил о недавних событиях, таких как отставка министра внутренних дел Арсена Авакова, кадровая ротация в СБУ и отставка заместителя Генпрокурора Гюндуза Мамедова.
Он отметил, что пока речь не идет об отставке генпрокурора Ирины Венедиктовой, но этого нельзя сказать о директоре НАБУ Артеме Сытнике и главе «Центра противодействия коррупции» Виталии Шабунине и других.