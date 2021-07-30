На Украине стоит ожидать новых увольнений после приезда американского посла, уверен политолог Руслан Бизяев. Об этом он рассказал в комментарии каналу «Знай24» в пятницу, 30 июля

Ранее стало известно, что в США уже определились с кандидатурой посла на Украине, однако его имя не называется.

Пять лет спустя. Что происходит с делом Шеремета сегодня и при чём здесь отставка Авакова © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Значит, будут увольнять. Под каким соусом — это уже вторично», — отметил он.

Эксперт также напомнил о недавних событиях, таких как отставка министра внутренних дел Арсена Авакова, кадровая ротация в СБУ и отставка заместителя Генпрокурора Гюндуза Мамедова.

Он отметил, что пока речь не идет об отставке генпрокурора Ирины Венедиктовой, но этого нельзя сказать о директоре НАБУ Артеме Сытнике и главе «Центра противодействия коррупции» Виталии Шабунине и других.