Апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медвечдука на решение Печерского райсуда Киева продлить ему круглосуточный домашний арест до 7 сентября. Об этом 30 июля Медведчук рассказал в комментарии журналистам, который транслировали украинские телеканалы

«Это не правовое решение, а исключительно политическое… Сегодняшнее решение еще раз показывает, как важна независимость судебной власти от внешнего управления… Я понимаю, что это давление власти, которая возглавляется лично президентом Украины», — заявил он.

Медведчук и права человека. Лидер украинской оппозиции обратился в ЕСПЧ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского, начиная с 2019 года.

11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.