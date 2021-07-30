«Это не правовое решение, а исключительно политическое… Сегодняшнее решение еще раз показывает, как важна независимость судебной власти от внешнего управления… Я понимаю, что это давление власти, которая возглавляется лично президентом Украины», — заявил он.
Ранее Медведчук выразил уверенность, что спустя пять месяцев после начала расследования дела доказательств против него нет, и заявил, что дело сфабриковано СБУ по заказу президента Владимира Зеленского, начиная с 2019 года.
11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.