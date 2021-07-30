«Чауса освободили по плану, разработанному в Офисе президента. Он содержался на базе ГУР МО и согласился сотрудничать с Офисом президента под гарантию передачи его дела в СБУ от НАБУ, чтобы избежать уголовной ответственности за коррупцию», — говорится в сообщении.
Главред издания Юрий Бутусов выразил мысль, что теперь СБУ предъявит Чаусу обвинения по статье о незаконном пересечении госграницы, которая находится в подследственности СБУ. После этого от Офиса генпрокурора потребуют передать дело Чауса в СБУ, а в пятницу украинские СМИ сообщили, что Чауса обнаружили в Винницкой области. Его отпустили в районе села Мазуровка. В полицию поступило обращение от некого старосты села. Однако затем тот же Бутусов сообщил, что некие сотрудники СБУ забрали Чауса из полиции.
В мае Чаус, который исчез в начале апреля, записал первое видеообращение и заявил, что его никто не похищал. Он рассказал, что находится в безопасности и хорошо себя чувствует. Однако жена Чауса Светлана выразила уверенность в том, что ее мужа удерживают, поскольку на видео он ведет себя неестественно и одет в чужую одежду. Кроме того, она была убеждена, что бывший судья находится не в Молдавии, а на Украине.
Генпрокурор Молдавии Александр Стояногло ранее сообщил, что молдавские правоохранители идентифицировали похитителей экс-судьи и считают, что к его исчезновению причастны государственные учреждения Украины.