Похищенный экс-судья Днепровского районного суда Киева Николая Чауса смог освободиться из неволи после согласия Офиса президента Украины. Об этом 30 июля сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на источники

«Чауса освободили по плану, разработанному в Офисе президента. Он содержался на базе ГУР МО и согласился сотрудничать с Офисом президента под гарантию передачи его дела в СБУ от НАБУ, чтобы избежать уголовной ответственности за коррупцию», — говорится в сообщении.

СБУ «украла» Чауса у полиции, местонахождение судьи неизвестно - журналист © из открытых источников Юрий Бутусов выразил мысль, что теперь СБУ предъявит Чаусу обвинения по статье о незаконном пересечении госграницы, которая находится в подследственности СБУ. После этого от Офиса генпрокурора потребуют передать дело Чауса в СБУ, а в пятницу украинские СМИ сообщили, что Чауса обнаружили в Винницкой области. Его отпустили в районе села Мазуровка. В полицию поступило обращение от некого старосты села. Однако затем тот же Бутусов сообщил, что некие сотрудники СБУ забрали Чауса из полиции.

В мае Чаус, который исчез в начале апреля, записал первое видеообращение и заявил, что его никто не похищал. Он рассказал, что находится в безопасности и хорошо себя чувствует. Однако жена Чауса Светлана выразила уверенность в том, что ее мужа удерживают, поскольку на видео он ведет себя неестественно и одет в чужую одежду. Кроме того, она была убеждена, что бывший судья находится не в Молдавии, а на Украине.

Генпрокурор Молдавии Александр Стояногло ранее сообщил, что молдавские правоохранители идентифицировали похитителей экс-судьи и считают, что к его исчезновению причастны государственные учреждения Украины.