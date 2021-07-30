Ранее Киев обращался с запросом о помощи с оборудованием. Аппараты в запас НАТО поставила Венгрия.
«Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 22 июля передал аппараты генеральному директору Государственного центра общественного здравоохранения Украины Роману Родыне», — говорится в документе.
В НАТО отметили, что оборудование будет передано в медучреждения Донецкой, Запорожской, Николаевскоой, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областей.
Там также напомнили, что ранее уже поставили на Украину около 9 тысяч литров дезинфицирующих средств в качестве помощи.