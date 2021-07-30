НАТО поставила Украине десять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в качестве помощи в борьбе с пандемией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте альянса 30 июля

Ранее Киев обращался с запросом о помощи с оборудованием. Аппараты в запас НАТО поставила Венгрия. «Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 22 июля передал аппараты генеральному директору Государственного центра общественного здравоохранения Украины Роману Родыне», — говорится в документе. Украина подставляет НАТО под смертоносное оружие России © пресс-служба президента Украины Там также напомнили, что ранее уже поставили на Украину около 9 тысяч литров дезинфицирующих средств в качестве помощи.