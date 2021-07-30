Он отметил, что в пятницу в село Мазуровка Винницкой области к сельскому старосте явился пропавший судья Чаус, который находится в розыске Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
«После сообщения об обнаружении Чауса он был задержан нарядом полиции для доставки в суд, ареста и последующей передачи следственному органу — НАБУ. Однако после задержания в село прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области, которые буквально отбили Чауса у наряда Могилёв-Подольского районного отделения полиции и вывезли Чауса в неизвестном направлении», — написал журналист.
Также отмечается, что детективы НАБУ обратились в полицию с требованием задержать экс-судью. Теперь в Винницкой области разыскивают сотрудников СБУ, похитивших Чауса у полиции.
В мае Чаус, который исчез в начале апреля, записал первое видеообращение и заявил, что его никто не похищал. Он рассказал, что находится в безопасности и хорошо себя чувствует. Однако жена Чауса Светлана выразила уверенность в том, что ее мужа удерживают, поскольку на видео он ведет себя неестественно и одет в чужую одежду. Кроме того она была убеждена, что бывший судья находится не в Молдавии, а на Украине.
Генпрокурор Молдавии Александр Стояногло ранее сообщил, что молдавские правоохранители идентифицировали похитителей экс-судьи и считают, что к его исчезновению причастны государственные учреждения Украины.