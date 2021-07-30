После задержания полицией экс-судьи Николая Чауса в селе Мазоровка Винницкой области сотрудники СБУ вывезли его в неизвестном направлении. Об этом 30 июля сообщил главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов в Facebook

Он отметил, что в пятницу в село Мазуровка Винницкой области к сельскому старосте явился пропавший судья Чаус, который находится в розыске Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

«После сообщения об обнаружении Чауса он был задержан нарядом полиции для доставки в суд, ареста и последующей передачи следственному органу — НАБУ. Однако после задержания в село прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области, которые буквально отбили Чауса у наряда Могилёв-Подольского районного отделения полиции и вывезли Чауса в неизвестном направлении», — написал журналист.

Шарий выдвинул версию, почему украинские силовики не ликвидировали Чауса © CC0, Pixabay

В мае Чаус, который исчез в начале апреля, записал первое видеообращение и заявил, что его никто не похищал. Он рассказал, что находится в безопасности и хорошо себя чувствует. Однако жена Чауса Светлана выразила уверенность в том, что ее мужа удерживают, поскольку на видео он ведет себя неестественно и одет в чужую одежду. Кроме того она была убеждена, что бывший судья находится не в Молдавии, а на Украине.

Генпрокурор Молдавии Александр Стояногло ранее сообщил, что молдавские правоохранители идентифицировали похитителей экс-судьи и считают, что к его исчезновению причастны государственные учреждения Украины.