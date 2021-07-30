Похищенного экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса отпустили на свободу, поскольку сорвалась операция по его ликвидации. Об этом 30 июля сообщил блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале

«Планировалось ликвидировать его, однако среди офицеров ГУР (Главное управление разведки — ред.) не нашлось исполнителя», — написал он.

Ранее сообщалось, что бывший судья находится в полиции и дает показания о своем похищении. Его якобы обнаружили в Винницкой области.

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Генпрокурор Молдавии Александр Стояногло ранее сообщил, что молдавские правоохранители идентифицировали похитителей экс-судьи и считают, что к его исчезновению причастны государственные учреждения Украины.