«Планировалось ликвидировать его, однако среди офицеров ГУР (Главное управление разведки — ред.) не нашлось исполнителя», — написал он.
Ранее сообщалось, что бывший судья находится в полиции и дает показания о своем похищении. Его якобы обнаружили в Винницкой области.
В мае Чаус, который исчез в начале апреля, записал первое видеообращение и заявил, что его никто не похищал. Он рассказал, что находится в безопасности и хорошо себя чувствует. Однако жена Чауса Светлана выразила уверенность в том, что ее мужа удерживают, поскольку на видео он ведет себя неестественно и одет в чужую одежду. Кроме того она была убеждена, что бывший судья находится не в Молдавии, а на Украине.
Генпрокурор Молдавии Александр Стояногло ранее сообщил, что молдавские правоохранители идентифицировали похитителей экс-судьи и считают, что к его исчезновению причастны государственные учреждения Украины.