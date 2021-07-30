Похищенного экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса отпустили в районе села Мазуровка Винницкой области. Об этом 30 июля сообщает ряд украинских СМИ со ссылкой на свои источники

Отмечается, что в полицию поступило обращение от некого старосты села Мазуровка.

«Он рассказал, что в селе обнаружил гражданина Николая Алексеевича Чауса, который сообщил ему, что он был похищен неизвестными. На место выехали правоохранители», — говорится в сообщении strana.ua.

Генпрокурор Молдавии заявил, что Чауса украли спецагенты с Украины © ТСН

В мае Чаус, который исчез в начале апреля, записал первое видеообращение и заявил, что его никто не похищал. Он рассказал, что находится в безопасности и хорошо себя чувствует. Однако жена Чауса Светлана выразила уверенность в том, что ее мужа удерживают, поскольку на видео он ведет себя неестественно и одет в чужую одежду. Кроме того она была убеждена, что бывший судья находится не в Молдавии, а на Украине.

Генпрокурор Молдавии Александр Стояногло ранее сообщил, что молдавские правоохранители идентифицировали похитителей экс-судьи и считают, что к его исчезновению причастны государственные учреждения Украины.