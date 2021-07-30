Из скважин под Азовским морем добыли первую партию питьевой воды. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, передает РИА Новости в пятницу, 30 июля

По его словам, воду проверят в московской лаборатории.

«Мы точно нашли воду на глубине 100 метров. <…> Вода там точно есть, другой вопрос — качество», — сказал он.

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«За этот короткий промежуток — полгода — у нас 110 тысяч кубов воды (в сутки), скважины разбурены, обвязаны, вода подана в сеть, это уже остроту сняло. Второе — большие работы производятся по снижению потерь», — сказал он

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после референдума о присоединении к России подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.