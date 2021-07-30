По его словам, воду проверят в московской лаборатории.
«Мы точно нашли воду на глубине 100 метров. <…> Вода там точно есть, другой вопрос — качество», — сказал он.
По словам вице-премьера, полуостров обеспечен питьевой водой на ближайшие два года. К такому результату, по его словам, привела системная работа по поиску новых запасов подземной воды и уменьшение потерь в существующих сетях.
«За этот короткий промежуток — полгода — у нас 110 тысяч кубов воды (в сутки), скважины разбурены, обвязаны, вода подана в сеть, это уже остроту сняло. Второе — большие работы производятся по снижению потерь», — сказал он
До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после референдума о присоединении к России подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.