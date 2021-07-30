Чаще всего украинцы называли себя:
- свободолюбивыми,
- гостеприимными,
- хозяйственными
- хитрыми в жизненных вопросах,
- патриотическими,
- трудолюбивыми,
- не способными объединяться надолго.
Кроме того, большинство испытуемых отметили, что украинцам свойственно отсутствие стабильности и прогнозируемости.
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Назвали респонденты и свои кредо, среди них оказались:
- «Слава Украине!»,
- «Героям слава!»,
- «Слава нации, смерть врагам»,
- «Украина превыше всего»,
- «Воля, свобода превыше всего»,
- «Все достало!»,
- «Ждем перемен»,
- «Выжить»,
- «Моя хата с краю».
В качестве своих ценностей опрошенные назвали: свободное выражение мнения; возможность критиковать власть; индивидуализм в противовес коллективизму; национальную принадлежность; приверженность к европейским ценностям.