Украинский институт будущего провел исследование «Кто мы? Портрет украинцев глазами украинцев». В итоге получился список из нескольких качеств, возглавило который свободолюбие. Об этом 30 июля сообщило агентство Интерфакс-Украина

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