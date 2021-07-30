Выездное заседание СНБО пройдет без Разумкова
Выездное заседание СНБО пройдет без Разумкова
© Дмитрий Разумков/Инстаграм
Чаще всего украинцы называли себя:

 

  • свободолюбивыми,
  • гостеприимными,
  • хозяйственными
  • хитрыми в жизненных вопросах,
  • патриотическими,
  • трудолюбивыми,
  • не способными объединяться надолго.

 

Кроме того, большинство испытуемых отметили, что украинцам свойственно отсутствие стабильности и прогнозируемости.

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Назвали респонденты и свои кредо, среди них оказались:

 

  • «Слава Украине!»,
  • «Героям слава!»,
  • «Слава нации, смерть врагам»,
  • «Украина превыше всего»,
  • «Воля, свобода превыше всего»,
  • «Все достало!»,
  • «Ждем перемен»,
  • «Выжить»,
  • «Моя хата с краю».

 

В качестве своих ценностей опрошенные назвали: свободное выражение мнения; возможность критиковать власть; индивидуализм в противовес коллективизму; национальную принадлежность; приверженность к европейским ценностям.