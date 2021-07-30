По словам специалиста, главной и самой распространенной ошибкой во время завтрака является недобор белков и превышение нормы углеводов. Макиша подчеркнула, что первый прием пищи должен быть сбалансированным, хотя многие пренебрегают этим правилом.
Она разъяснила, что утром в организме человека начинаются катаболические процессы (энергетический обмен), поэтому в это время он нуждается в белке, поскольку тот помогает запустить работу организма.
Диетолог отметила, что каша на воде, а также бутерброд с маслом или ореховой пастой — это не лучшие варианты для начала дня, поскольку потребление этих продуктов не восполнят недостатки белка в организме (в составе этого завтрака преобладают жиры и углеводы). Между тем можно дополнить такой завтрак яйцом, рыбой или молочными продуктами.
Те, кто предпочитает на завтрак кашу, могут дополнить это блюдо бутербродом с сыром. Вес каши должен быть около 150 г, а сыра — порядка 70 г. При этом лучше отказаться от сочетания каши с маслом или орехами, так как есть риск превысить количество необходимых жиров.