Врач-диетолог Марина Макиша на своей странице в Instagram 29 июля поделилась секретами правильного завтрака, а также назвала основные ошибки, которые допускают люди во время утреннего приема пищи

Диетолог поставила точку в споре о «смертельном» летнем салате © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Она разъяснила, что утром в организме человека начинаются катаболические процессы (энергетический обмен), поэтому в это время он нуждается в белке, поскольку тот помогает запустить работу организма.

Диетолог отметила, что каша на воде, а также бутерброд с маслом или ореховой пастой — это не лучшие варианты для начала дня, поскольку потребление этих продуктов не восполнят недостатки белка в организме (в составе этого завтрака преобладают жиры и углеводы). Между тем можно дополнить такой завтрак яйцом, рыбой или молочными продуктами.

Те, кто предпочитает на завтрак кашу, могут дополнить это блюдо бутербродом с сыром. Вес каши должен быть около 150 г, а сыра — порядка 70 г. При этом лучше отказаться от сочетания каши с маслом или орехами, так как есть риск превысить количество необходимых жиров.