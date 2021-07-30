Украинские власти ставят более половины своих жителей в дискриминационное положение. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ее пресс-служба в пятницу, 30 июля

«За последние несколько лет мы стали свидетелями непрекращающихся нарушений прав русскоязычного населения на территории современной Украины. Отказываясь признавать и всячески отвергая свои исторические, культурные и этнические корни, власти страны поставили в дискриминационное положение более половины своих жителей», — заявила Москалькова.

Если русские и украинцы — один народ, где место русских Украины? О чем свидетельствует «Рейтинг» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Со своей стороны, призываю своих коллег — руководителей международных правозащитных организаций и интеграционных объединений омбудсменов обратить особое внимание на ухудшающееся положение русскоязычного населения на Украине и принять все возможные меры для недопущения дальнейшей дискриминации и языковой сегрегации», — добавила омбудсмен.

Ранее на Украине был принят закон о коренных народах, в перечень которых не были включены русские.

Кроме того, 16 июля вступили в силу новые нормы Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в частности изменения в законе Украины о телевидении и радиовещании. Все фильмы, концерты и шоу, где говорят по-русски, теперь нужно дублировать на украинском языке.