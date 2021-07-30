Правоохранительные органы Украины задержали жителя города Черновцы, который предположительно причастен к взрывам в отделениях «Новой почты» в Киеве и Одессе. Сообщение об этом появилось на странице столичной Нацполиции в Facebook в пятницу, 30 июля

В торговом центре в Киеве взорвалась бомба

Уже на следующий день полиция отчиталась о поимке злоумышленника. Им оказался 30-летний уроженец Крыма, ныне проживающий в Черновцах. Имя, а также какие-либо подробности о мотивах «почтабомбера» не разглашаются. Сообщается лишь, что преступник задержан и дает показания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

К слову, взрывы в украинских почтоматах по почерку напоминают серию взрывов в американских университетах, которые с 1978 по 1995 гг. осуществлял террорист Теодор Качинский. Он рассылал смертоносные устройства по учебным заведениям по почте, за что получил прозвище Унобомбер. После поимки Качинский, который обосновал свои действия в специальном манифесте, получил восемь пожизненных сроков. Всего на его счету было полтора десятка взрывов, в результате которых погибли три человека.