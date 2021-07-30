Блогер politichanka раскритиковала манеру одеваться украинской певицы Екатерины Бужанской, которая отдыхает сейчас с семьей на море. Соответствующий пост в своих социальных сетях блогер разместила на днях

Politichanka обратила внимание на то, что артистка не только сама выбирает довольно странные пляжные наряды, изобилующие лишними деталями и аляповатыми расцветками, но и одевает в плавки и купальники из тех же тканей мужа и детей.

«Оказывается, новый тренд такой: надо нарядить всю семью в одинаковые купальники. Ладно — дети еще маленькие, ничего не соображают, но что было в голове у этого мужчины, когда он по приказу жены надевал такие блестящие плавки?» — удивилась блогер.

Она обратила внимание, что помимо купальников семья Бужинской в принципе одевается в одинаковую одежду на прогулках, во время отдыха у бассейна и даже за завтраком певица однажды нарядила родню в «арбузные» халаты.

«Не хватает еще фото с борщом в купальниках с рисунком кастрюли борща», — заключила автор.

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По словам politichanka увидела она Бужанскую в Крыму, тогда как в социальных сетях певицы под пляжными фото стоит отметка Греция. Пользователи отметили, что теперь исполнительнице могут вынести свой «модный приговор» и украинские радикалы, которые внимательно следят не за купальниками, а посещением звездами Крыма.