Слова председателя фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии о ядерном оружии свидетельствуют о неконтролируемом страхе внутри партии. Об этом в эфире «Прямого» 30 июля рассказал психолог Валентин Ким

Ранее Арахамия заявил, что экс-президент Украины Леонид Кравчук совершил большую ошибку, подписав Будапештский меморандум с Великобританией, Россией и США, отказавшись таким образом от ядерного оружия.

По его словам, если бы этого не случилось, Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир» и ей бы «давали деньги на обслуживание, как в настоящее время это происходит в других странах».

Корниенко попытался оправдать Арахамию за «шантаж всего мира» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Эти заявления напоминают более истерический характер, невзвешенный, отсутствует фильтр самокритики, то есть самоограничение в собственных высказываниях. Это свидетельство того, что происходит в центре партии "Слуга народа". То есть они не знают, что делать. Они не знают, как справиться с этой проблемой международных отношений. Именно поэтому они сейчас начинают рассказывать о манипуляциях, об элементах шантажа», — рассказал Ким.

По словам эксперта, заявления Арахамии — это «мечта маленького мальчика, которого обижают, о том, что если бы у него был брат десантник, то он бы пришел и всем навалял». Подобные заявления, считает эксперт, свидетельствуют о психотипе маленького ребенка.

«Это психотип людей неграмотных. Это свидетельство того, что люди действительно инфантильные», — отметил Ким.

Эксперт также подчеркнул, что из-за неконтролируемого страха нардепы от «Слуги народа» способны поступать как угодно и не придерживаться четкой взвешенной линии поведения.