Украинский фехтовальщик Богдан Никишин высказался о результатах сборной Украины по фехтованию на шпагах на Олимпиаде-2020 в Токио – по его мнению, Олипиада была «полностью провалена». Об этом 30 июля сообщило издание «Спорт Сегодня»

«Клинок, вонзившийся в мозг»: как трагическая гибель украинского рапириста изменила мировое фехтование © РИА Новости, Юрий Сомов / Перейти в фотобанк Игорем Рейзлиным, Богданом Никишиным, Романом Свечкарем и Анатолием Гереем в четвертьфинале проиграла китайской команде, а затем уступила Франции в борьбе за пятое место. Со счетом 45:39 украинские спортсмены финишировали шестыми.

«Никаких эмоций. Проиграли, полностью провалена Олимпиада в моем случае, как в командных, так и в личных соревнованиях. Результат более чем отрицательный. Пока никаких эмоций, только сожаление и грусть. Жизнь продолжается, нужно идти дальше», — сказал Никишин.

В индивидуальной шпаге Никишин выбыл из соревнований в 1/16 финала.

На Олимпиаде-2020 в Токио Украину представляют 157 спортсменов в 29 направлениях.