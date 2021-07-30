Прогулочный катер с пассажирами опрокинулся у берегов Севастополя из-за медуз, которые привлекли внимание путешественников. Об этом сообщили в Крымском линейном управлении МВД России на транспорте, сообщает РИА Новости 30 июля

«Отказал двигатель, все обесточено». Ракетный катер Черноморского флота отправились на помощь судну из Украины © flickr.com, Прес-центр Командування ВМС ЗС України «По предварительной информации, судно имело слабую остойчивость, что при перемещении людей на борт вызвало опрокидывание», — рассказал официальный представитель ведомства Михаил Тимофеев. В результате произошедшего никто не пострадал, все пассажиры были одеты в спасательные жилеты. Терпящим крушение оказали помощь экипажи других прогулочных судов.