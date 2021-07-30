«Отказал двигатель, все обесточено». Ракетный катер Черноморского флота отправились на помощь судну из Украины
«Отказал двигатель, все обесточено». Ракетный катер Черноморского флота отправились на помощь судну из Украины
© flickr.com, Прес-центр Командування ВМС ЗС України
На борту катера находились десять пассажиров, в том числе двое детей и двое подростков. По предварительной оценке, катер не был перегружен, но неправильное перемещение людей нарушило его устойчивость — все они переместились на один борт, чтобы посмотреть на проплывающих медуз.

«По предварительной информации, судно имело слабую остойчивость, что при перемещении людей на борт вызвало опрокидывание», — рассказал официальный представитель ведомства Михаил Тимофеев.

В результате произошедшего никто не пострадал, все пассажиры были одеты в спасательные жилеты.

Терпящим крушение оказали помощь экипажи других прогулочных судов.    