Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу миссии страны при НАТО, должность получила Наталья Галибаренко. Она стала первой женщиной, вступившей на этот пост. Соответствующий указ 30 июля опубликован на сайте Офиса президента

«Назначить Галибаренко Наталью Николаевну главой миссии Украины при НАТО», — говорится в тексте указа.

До сих пор обязанности главы миссии исполнял Георгий Толкачев, он занимал эту должность с 2020 года.

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Эксперт объяснил, зачем США направили в Киев Кента, курировавшего НАБУ © iarex.ru Наталья Галибаренко ранее работала послом Украины в Великобритании, а до этого занимала должность первого замминистра иностранных дел Украины.

Кстати, в 2016 году будучи в статуса посла Галибаренко комментировала недостатки в работе внешнеполитического ведомства, заявив, что сотрудники получают «нищенские зарплаты», поэтому «система не летает».