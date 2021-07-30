«Назначить Галибаренко Наталью Николаевну главой миссии Украины при НАТО», — говорится в тексте указа.
До сих пор обязанности главы миссии исполнял Георгий Толкачев, он занимал эту должность с 2020 года.
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Наталья Галибаренко ранее работала послом Украины в Великобритании, а до этого занимала должность первого замминистра иностранных дел Украины.
Кстати, в 2016 году будучи в статуса посла Галибаренко комментировала недостатки в работе внешнеполитического ведомства, заявив, что сотрудники получают «нищенские зарплаты», поэтому «система не летает».