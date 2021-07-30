«Приказ подписан на этой неделе, и, по сути, со следующей это (вакцинацию детей от 12 лет — ред.) можно будет сделать… Вакцинация подростков доступна только по показаниям — или тяжелые соматические заболевания, или определенные гуманитарные вещи, которые связаны с выездом за границу или учебой за рубежом», — сказал он.
По слова главного санврача, уже существует четкий алгоритм, согласно которому можно будет вакцинировать подростков. Ребенку должно быть выдано медицинское заключение, с которым он придет в центр для вакцинации. Если подросток отправляется за рубеж, это может быть справка в произвольной форме, оформленная педиатром.
Для вакцинирования подростков будет использоваться только исключительно препарат Pfizer.
«Другие вакцины невозможно использовать для вакцинации детей, потому что Pfizer проводил специальные исследования по безопасности, по эффективности вакцин именно для этой возрастной группы. По другим вакцинам такие исследования продолжаются, но пока доказательных данных нет», — добавил Кузин.
Он отметил, что массовая вакцинация детей пока что не рассматривается.
В настоящее время на Украине делают прививку от коронавируса вакцинами CoviShield (AstraZeneca), CoronaVac, Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio и Spikevax американской компании Moderna.