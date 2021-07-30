Со следующей неделе на Украине можно будет сделать прививку от коронавируса детям от 12 лет при условии медицинского заключения врача или при выезде за границу. Об этом в пятницу, 30 июля, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире программы «Сниданок с 1+1»

«Приказ подписан на этой неделе, и, по сути, со следующей это (вакцинацию детей от 12 лет — ред.) можно будет сделать… Вакцинация подростков доступна только по показаниям — или тяжелые соматические заболевания, или определенные гуманитарные вещи, которые связаны с выездом за границу или учебой за рубежом», — сказал он.

Борьба с COVID-19: Вакцины в таблетках и комбинация «Спутника» с AstraZeneca

Для вакцинирования подростков будет использоваться только исключительно препарат Pfizer.

«Другие вакцины невозможно использовать для вакцинации детей, потому что Pfizer проводил специальные исследования по безопасности, по эффективности вакцин именно для этой возрастной группы. По другим вакцинам такие исследования продолжаются, но пока доказательных данных нет», — добавил Кузин.

Он отметил, что массовая вакцинация детей пока что не рассматривается.

В настоящее время на Украине делают прививку от коронавируса вакцинами CoviShield (AstraZeneca), CoronaVac, Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio и Spikevax американской компании Moderna.