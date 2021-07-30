Западным странам надо сделать все, чтобы найти способ превратить газопровод «Северный поток-2» в «пиррову победу России». Об этом 29 июля заявил экс-министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен, передает Berlingske

«Северный поток - 2»: кому вершки, а кому корешки © REUTERS, Anton Vaganov/File Photo

«У европейцев должна быть возможность перекрыть кран, когда понадобится надавить на Россию», — сказал он.

Бывший глава МИДа также предложил в качестве альтернативы закупать СПГ из США. Он добавил, что общая энергетическая политика Европы тоже могла бы оказать давление на Москву на рынке голубого топлива.

На днях оператор проекта «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG заявил о готовности газопровода на 99%.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Власти США считают, что «Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Европы. В Москве неоднократно заявляли, что проект является коммерческим, а меры США против него связывали с нечестной конкуренцией.