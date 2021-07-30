Украинский певец Олег Кензов неадекватно вел себя на концерте в курортном Бердянске 29 июля. Соответствующее видео опубликовал паблик brd24_com в Instagram

«Придет, обнажит грудь»: украинский певец рассказал о способах достижения успеха © Павел Зибров/Инстаграм

В комментариях под видео пользователи предположили, что Кензов был нетрезв, и пристыдили его.

«Звезда уровня Бердянска. Какой город такой и концерт», «Лучше бы к нам кто-то нормальный приехал», «Капеееец…. Он наверно под чем-то выступал», «Он чуть не упал, поднимаясь по лестнице», «Хлопчина трохи нюхнув коксу», «Клоун! Я в шоке», «Он синий или мне кажется?», — написали они.

В пятницу Кензов собирается выступить с концертом в Кирилловке.