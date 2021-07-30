На записях Кензов матерится на сцене в микрофон, подбрасывает микрофон над головой и «ловит» лицом, кидается кроссовками в своего музыканта и вообще еле стоит на ногах.
В комментариях под видео пользователи предположили, что Кензов был нетрезв, и пристыдили его.
«Звезда уровня Бердянска. Какой город такой и концерт», «Лучше бы к нам кто-то нормальный приехал», «Капеееец…. Он наверно под чем-то выступал», «Он чуть не упал, поднимаясь по лестнице», «Хлопчина трохи нюхнув коксу», «Клоун! Я в шоке», «Он синий или мне кажется?», — написали они.
В пятницу Кензов собирается выступить с концертом в Кирилловке.