«Одна из причин моего преследования — это превентивные репрессии. В моем образе преследуют людей, которые выходили на Майдан во время Оранжевой революции и Революции достоинства. То есть Зеленский — человек, который боится Майданов и на моей личности он показывает, что любой активист может быть наказан по придуманному обвинению», — заявила она.
По данным Госбюро расследований, 18 февраля 2014 года Чорновол руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липской, где располагался офис Партии регионов. В результате пожара погиб работник офиса 1948 года рождения.
В случае доказательства вины Черновол грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.