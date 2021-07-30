Экс-депутат Верховной Рады, участница Майдана 2013-2014 годов Татьяна Черновол, которой в декабре 2020 года вручили обвинительный акт по делу об умышленном убийстве, заявила, что президент Украины Владимир Зеленский выбрал ее, чтобы проучить всех активистов страны. Об этом 30 июля она заявила в эфире телеканала «Прямой» перед заседанием суда

Татьяна Черновол: кто она © Facebook, Владимир Струмковский

По данным Госбюро расследований, 18 февраля 2014 года Чорновол руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липской, где располагался офис Партии регионов. В результате пожара погиб работник офиса 1948 года рождения.

В случае доказательства вины Черновол грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.