Вместо «Героя Украины» депутаты Юрий Камельчук, Тарас Тарасенко и Анатолий Остапенко предложили ввести орден Золотого Тризубца — высшую государственную награду за совершение выдающегося поступка или достижения.
Также депутаты предложили ввести Крест «Честь и слава» для награждения за героический поступок с риском для жизни во время боевых действий, антитеррористических и моротворческих операций и Крест «Достоинство и честь» — за героический поступок с риском для жизни в мирное время.
Кроме того, в законопроекте предлагается отменить все почетные звания Украины, такие как «Народный артист», «Заслуженный артист», «Заслуженный журналист», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист», «Мать-героиня». Вместо них могут ввести звания «Гордость профессии» или «Гордость нации».
В законопроекте также отмечается, что представители власти могут быть награждены государственными наградами только после завершения своих полномочий, за исключением награждения за личное мужество и героизм, а также награждения президентскими наградами в виде памятных и юбилейный медалей.