Депутаты Верховной Рады из фракции «Слуга народа» предложили парламенту отменить звание «Герой Украины», а также отличие «Именное огнестрельное оружие» и все почетные звания Украины. Об этом говорится в законопроекте №5829, на днях опубликованном на сайте парламента

Вместо «Героя Украины» депутаты Юрий Камельчук, Тарас Тарасенко и Анатолий Остапенко предложили ввести орден Золотого Тризубца — высшую государственную награду за совершение выдающегося поступка или достижения.

Дробович выступил против возвращения Бандере звания Героя Украины © Facebook, Anton Drobovych

Кроме того, в законопроекте предлагается отменить все почетные звания Украины, такие как «Народный артист», «Заслуженный артист», «Заслуженный журналист», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист», «Мать-героиня». Вместо них могут ввести звания «Гордость профессии» или «Гордость нации».

В законопроекте также отмечается, что представители власти могут быть награждены государственными наградами только после завершения своих полномочий, за исключением награждения за личное мужество и героизм, а также награждения президентскими наградами в виде памятных и юбилейный медалей.