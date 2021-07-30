Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, который прибыл в суд для рассмотрения апелляции на избрание меры пресечения, заявил, что намерен добиться отмены круглосуточного домашнего ареста. Его комментарий журналистам 30 июля транслировали украинские телеканалы

В частности, Медведчук выразил уверенность, что спустя пять месяцев после начала расследования дела доказательств против него нет, и заявил, что дело сфабриковано СБУ по заказу президента Владимира Зеленского, начиная с 2019 года. «Придут сносить власть Зеленского»: Кива сделал неожиданное заявление © Facebook, Илья Кива

«Картина очевидна, что уголовное дело сфальсифицировано с одной целью — закрыть рот оппозиции, нанести удар по "Оппозиционной платформе — За жизнь"… Я уверен, что у них ничего не получится, потому что фальсификация станет явной, если не на сегодняшнем судебном заседании, то на последующем», — заявил он.

В пятницу суд рассмотрит апелляцию Медведчука на меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. К этому времени Апелляционный суд должен был ознакомиться с 12 томами дела.

Одиннадцатого мая года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Верховной Рады Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.