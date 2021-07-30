Мэр Львова Андрей Садовой 29 июля раскритиковал сервис в кафе и ресторанах Одессы, передает «Думская ТВ»

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По его словам, во Львов туристы приезжают круглый год, потому что цены там «чуть дешевле» и сервис лучше.

«А у вас сезонный турист, и у вас очень часто хотят из этого сезонного туриста, знаете, собрать всё. И он приезжает, а потом думает, ехать ли ему ещё раз, тем более, что рядом есть Болгария, Хорватия, Турция, которые предлагают цены ниже и сервис лучше», — подчеркнул мэр Львова.

Кроме того, ему не понравился кофе, который подают в Одессе.

«Вот смотрите: я обожаю кофе, но у вас во многих заведениях арабику мешают с робустой — неправильно. Должна быть чистая арабика, это очень вкусно», — пояснил львовский градоначальник.

Он отметил, что постоянно ходит по разным заведениям города и следит за обслуживанием.

«Прихожу — если что-то не так, поправляю, делаю замечания… Ведь в чём специфика? Вот приезжает кто-то в Одессу, заходит в какой-то ресторанчик, и если его обслужили классно, он расскажет всем своим друзьям. А если плохо, то он в десять раз больше расскажет, всем. И это бьёт по городу, по вашему сервису. Поэтому [мэр Одессы Геннадий] Труханов должен тоже ходить регулярно в разные кафе и рестораны и мониторить ситуацию», — посоветовал Садовой.