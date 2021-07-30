«По поводу продления карантина. Он будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий», — заявил он.
Также он отметил, что COVID-статистика ухудшается в Луганской, Донецкой, Харьковской и Львовской областях. Киев в перечень не входит.
На Украине растет количество случаев заражения коронавирусом. За последние сутки зафиксировали 962 случая COVID-19, 14 больных скончались.
Ранее Кабинет министров Украины обязал всех въезжающих в страну без прививки от коронавируса из России и Индии пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.