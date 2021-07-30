Украина продлит карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса, в частности, штамма «Дельта». Об этом 30 июля в эфире телеканала «1+1» заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин

Ещё почти тысяча украинцев заболели коронавирусом © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Также он отметил, что COVID-статистика ухудшается в Луганской, Донецкой, Харьковской и Львовской областях. Киев в перечень не входит.

На Украине растет количество случаев заражения коронавирусом. За последние сутки зафиксировали 962 случая COVID-19, 14 больных скончались.

Ранее Кабинет министров Украины обязал всех въезжающих в страну без прививки от коронавируса из России и Индии пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.