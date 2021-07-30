Американист Дмитрий Дробницкий сказал в интервью изданию Украина.ру, что все проекты нынешнего президента США Джо Байдена и заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд на Украине провалились, а новой стратегии на этом направлении у них нет, что заставляет нервничать украинских политиков

По словам эксперта, для Белого дома очень большой вопрос — что дальше делать с Украиной. Американские власти прекрасно понимают, что там происходит, но никаких проектов для реализации на украинском направлении сейчас нет.

«Сейчас вернулась хозяйка Виктория Нуланд, которая создала этот режим, кстати говоря, совместно с Джо Байденом. Ничего из того, что они думали, там не получилось, им вообще уже немного стыдно за тот проект, который они там развернули. Так что какие-то реактивные действия будут, одного на другого заменят. Главу «Нафтогаза» украинцы поменяли без спроса, и им сразу погрозили: «Вы что вообще, без хозяина, без суверена такие вещи решать! Офигели?» Микроменеджемент там будет, но глобального — что стратегически делать с Украиной — у них нет, потому что все 3 пункта предыдущего стратегического плана не сложились», — сказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру. Украина станет полигоном для испытаний американских вооружений - договор © Public domain

Проекты, о которых идёт речь: создать альтернативную Россию, которая будет лучше, хоть и под управлением западного начальства; сделать из Украины анти-Россию; установить контроль над газовыми потоками Европы посредством контроля над ГТС Украины.

«Все 3 задачи, которые возлагались на эту «молодую европейскую демократию», — они все оказались не при делах. И поэтому, конечно, никто не знает, что с ней сделать. Вот все и дёргаются, появляются самые безумные предложения: а давайте мы отдадим вот это, но попросим, чтобы нас в НАТО взяли, или ещё что-то в этом роде. Ясно, что люди, присягнувшие на верность глобальному начальству, понимают, что глобальное начальство не знает, что с ними делать», — добавил Дробницкий.

Тем не менее, уверен эксперт, просто так этот чемодан без ручки никто не бросит на протяжении какого-то времени.