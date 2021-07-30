«Сегодня в Конституционном суде реально было рассмотрение этого дела… И почему оно не состоялось? Потому что двух судей Конституционного суда, включая главу (Тупицкого — ред.), просто не пустили на заседание. Знаете почему? По нашим субъективным оценкам, эти двое судей стоят на позиции того, что этот закон антиконституционный. Для того чтобы нарушить реальное принятие решений, силовые структуры не пустили их в зал», — заявила она.
Кроме того, Тимошенко заявила, что закон о рынке земли противоречит 22-ум статьям Конституции Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда Украины. Тупицкий обвиняется в подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение как свидетель.
Также он проходит по делу о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).