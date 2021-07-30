Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что судей Конституционного суда Украины Александра Касминина и Александра Тупицкого не допускают на работу, поскольку они поддерживают антиконституционность закона о рынке земли. Об этом 29 июля она заявила в эфире телеканала «Украина 24»

Тимошенко раскрыла схему, как иностранные банки смогут завладеть украинской землей © ba.org.ua / CC0, Pixabay

Кроме того, Тимошенко заявила, что закон о рынке земли противоречит 22-ум статьям Конституции Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда Украины. Тупицкий обвиняется в подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение как свидетель.

Также он проходит по делу о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).