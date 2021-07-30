По словам американист Дмитрия Дробницкого, заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент прибыл в Киев, чтобы разведать почву и дать чёткий доклад заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд, которая и определяет курс на украинском направлении

На период отпуска временной поверенной в делах США на Украине Кристины Квин дипмиссией руководил заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент, который работал в американском посольстве в Киеве в разгар «оранжевой» революции и с 2015 по 2018 годы, как считается, в это время он курировал деятельность антикоррупционных органов Украины. Александр Рар: США и Европа опасаются возвращения России-империи и потому ведут борьбу за Донбасс © РИА Новости, Михаил Климентьев

«Как всегда, нужно разведать почву и дать чёткий доклад наверх. Замгоссекретаря Нуланд приняла этот доклад и будет давать установку», — сказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру.

В администрации 46-го президента США демократа Джо Байдена Виктория Нуланд занимает должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам.

«Украина находится под внешним управлением, в этом смысле там есть человек, в отличие от прежних 4 лет, когда администрация Трампа Украиной не занималась вообще, а вся госдеповская бюрократия постоянно дёргала Трампа за фалды и говорила: «Давай ты послушаешь, что мы тебе скажем». Эта вся ситуация подробно выяснилась на слушаниях в Конгрессе. Сейчас вернулась хозяйка, которая создала этот режим, кстати говоря, совместно с Байденом», — заявил Дробницкий.