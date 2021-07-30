Посол Словакии на Украине Марек Шафин рассказал, что сделала Словакия за свои почти 28 лет независимости, чтобы стать членом НАТО и ЕС, и чего не удалось Украине. Об этом 29 июля он заявил в интервью телеканалу «Прямой»

«Действительно, если посмотреть, где Словакия была тогда и где она сейчас, и на Украину тогда, и какие были предпосылки, то мы стали членами ЕС, НАТО и в рамках Евросоюза даже членами еврозоны», — заявил он.

Шафин также отметил, что, прежде всего, у народа Словакии было общее понимание, что нужно идти в НАТО и ЕС. Кроме того словаки принимали необходимость «очень жестких реформ».

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В 2021 году Украина отметит 30-летие независимости. Торжественные мероприятия запланированы на 22, 23 и 24 августа. 23 августа во всех областных центрах поднимутся большие флаги Украины, а также начнется первый саммит так называемой Крымской платформы. 24 августа пройдет военный парад.

1 января Словакия отпразднует свое 28-летие независимости после распада Чехословацкой республики.