Власти Украины предоставят Турции самолет для борьбы с лесными пожарами, которые охватили страну. Об этом 30 июля сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский в своем Twitter

Турция больше не может держать эпидемию под контролем - министр © Public Domain Тайипу Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами.

«Украина предоставит Турции всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет вылетит в Турцию (30 июля — ред.). Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время», — написал Зеленский.

В среду администрация губернатора турецкой провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвовали два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли 3 человека, 122 пострадали.