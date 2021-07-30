Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала ложью заявления о том, что иностранцы не смогут владеть украинской землей с 1 июля. Об этом 29 июля она заявила в эфире телеканала «Украина 24»

В частности, Тимошенко процитировала закон, в котором дословно сказано, что «иностранцам, лицам без гражданства и юридическим лицам запрещено приобретать долю в статутном капитале, там, где есть земля, кроме капиталов банков».

«Какая тут будет технология. Представьте себе. Иностранный банк может купить землю путем предоставления кредита под залог земли. Но это не означает, что это реальный кредит на развитие. Это обман. Это договоренность о том, что банки берут как бы в залог землю и как бы дают в кредит деньги. Потом земля не возвращается, а средства остаются у человека. И на самом деле идет продажа иностранному банку по такой скрытой модели», — заявила она.

Политолог Вакаров объяснил, почему украинцы против рынка земли и почему это «похоронит» Зеленского © Facebook, Василь Вакаров

Закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения, принятый Верховной Радой в прошлом году, вступил в силу с 1 июля 2021 года. С это дня на Украине отменился мораторий на продажу земли. На первом этапе землю смогут купить граждане Украины (физические лица) не более 100 гектаров в одни руки. Преимущественное право на покупку у тех, кто арендует землю с 2010 года.

С января 2024 года покупать землю смогут компании, но не более 10 тыс. га.