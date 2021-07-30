Американский политический обозреватель Такер Карлсон призвал отправить в отставку генерал-майора Патрика Донахо после его слов о президенте России Владимире Путине, передало 29 июля РИА Новости

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