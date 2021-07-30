Байден назвал «настоящую проблему» Путина
Байден назвал «настоящую проблему» Путина
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«Пользователь спросил, цитирую: "Генерал, в скольких войнах вы победили?" И вместо того, чтобы ответить на этот вопрос честно — ноль — Патрик Донахо ответил так: "Не будь подсадной уткой Путина», — рассказал Карлсон, показав скриншот комментария генерала на его странице в Twitter.

Карлсон заявил, что вооруженные силы не должны быть политизированы, а самого Донахо призвал уволить.

«Он позорит нас», — посетовал журналист.

По словам обозревателя, генерал ищет «российский след» в критике в свой адрес.

 