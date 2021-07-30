По его словам, такими пропусками могут стать внутренние COVID-сертификаты, которые сейчас тестируются в стране.
«Это будет QR-код, который будет показывать, что человек вакцинирован или переболел, или имеет отрицательный ПЦР, или антиген-тест», — объяснил он.
Кузин подчеркнул, что введение QR-кодов не будет отменять необходимость ношения маски.
Ранее руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт заявил, что новая вспышка коронавируса в стране может начаться в конце августа — начале сентября и продлиться до наступления зимы. Он добавил, что точная дата прихода новой волны зависит от ряда факторов, в том числе охвата вакцинации и вводимых санитарных ограничений.