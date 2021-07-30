Киевлянам придется передвигаться по городу по пропускам
Киевлянам придется передвигаться по городу по пропускам
© РИА Новости, Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк
По его словам, такими пропусками могут стать внутренние COVID-сертификаты, которые сейчас тестируются в стране.

«Это будет QR-код, который будет показывать, что человек вакцинирован или переболел, или имеет отрицательный ПЦР, или антиген-тест», — объяснил он.

Кузин подчеркнул, что введение QR-кодов не будет отменять необходимость ношения маски.

Ранее руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт заявил, что новая вспышка коронавируса в стране может начаться в конце августа — начале сентября и продлиться до наступления зимы. Он добавил, что точная дата прихода новой волны зависит от ряда факторов, в том числе охвата вакцинации и вводимых санитарных ограничений.